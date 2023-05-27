"Знищуємо рашистську гадину". Данілов жорстко звернувся до окупантів

"Знищуємо рашистську гадину! Вдень і вночі! Солдат і техніку! Автоматом чи "Коктейлем "Спротив"! Словом чи ділом! Ми не дамо вам спокою жодної секунди! Будемо знаходити вас, де б ви не були, чекати в засідці або атакувати ваші колони", - пише Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, усі хто віддавав накази вбивати українців та завдавав страждань нашому народу - отримає своє покарання.

"І ми знайдемо і покараємо всіх, хто віддавав накази вбивати нас, українців, - наших воїнів, жінок і дітей! Хто стріляв по мирних містах і селах! Хто розстрілював «швидкі» і пожежні машини! Ми ніколи вас не вибачимо! Ми будемо вас гнати, допоки останній вонючий московський окупант своїм ходом або в целофановому пакеті не залишить українську землю", - додав Данілов.

Єдина українська земля, яку росіяни можуть прихопити з собою, це та, яка "залишиться на підошвах їх армійського чобота" в яких окупантів ховатимуть в труні.

"Ми вам це обіцяємо! Наша земля, наша історія і наш вибір!", - додав секретар РНБО.

Переговори з Російською Федерацією

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відкинув переговори з країною-окупантом, поки вона не забере свої війська з території України. Також можливість діалогу відкинув й президент Володимир Зеленський. За його словами єдиною відповіддю для російського диктатора Володимира Путіна може бути лише трибунал.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав українські умови для завершення війни з Росією та відреагував на абсурдну заяву московитів.