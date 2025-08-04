Знищив сотні цілей ворога: пілот Денис Юдін отримав звання Герой України

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України майору Денису Юдіну та вручив йому орден Золота зірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Як вказано в указі глави держави №568/2025, Юдіну присвоєно звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народові.

Також йому вручено орден Золота зірка.

Хто такий Юдін

Майор Денис Юдін - військовий пілот, який під час бойових вильотів завдавав ударів по ключових об’єктах противника, зокрема командних пунктах, бронетехніці, складах боєприпасів та скупченнях живої сили.

На його бойовому рахунку - 294 успішні цілі у повітряному просторі.

За службу Юдін був нагороджений низкою державних відзнак, серед яких орден "За мужність", президентська нагорода "За оборону України" та медаль "Залізний хрест".

Командування Повітряними силами

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил. Рішення було ухвалене після авіакатастрофи винищувача F-16, у якій загинув досвідчений пілот Олексій Месь.

Виконання обов’язків командувача тимчасово поклали на Кривоножка - його призначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Кривоножко обіймав цю посаду до 3 серпня 2025 року

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил України", - повідомив сьогодні президент у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, призначення Кривоножка на посаду командувача відбулося в День Повітряних сил ЗСУ. Більше про історію свята - читайте у матеріалі РБК-Україна.