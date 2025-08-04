ua en ru
Пн, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Знищив сотні цілей ворога: пілот Денис Юдін отримав звання Герой України

Понеділок 04 серпня 2025 00:50
UA EN RU
Знищив сотні цілей ворога: пілот Денис Юдін отримав звання Герой України Ілюстративне фото: пілот Денис Юдін отримав звання Герой України (instagram com air force ua official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України майору Денису Юдіну та вручив йому орден Золота зірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Як вказано в указі глави держави №568/2025, Юдіну присвоєно звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народові.

Також йому вручено орден Золота зірка.

Хто такий Юдін

Майор Денис Юдін - військовий пілот, який під час бойових вильотів завдавав ударів по ключових об’єктах противника, зокрема командних пунктах, бронетехніці, складах боєприпасів та скупченнях живої сили.

На його бойовому рахунку - 294 успішні цілі у повітряному просторі.

За службу Юдін був нагороджений низкою державних відзнак, серед яких орден "За мужність", президентська нагорода "За оборону України" та медаль "Залізний хрест".

Командування Повітряними силами

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил. Рішення було ухвалене після авіакатастрофи винищувача F-16, у якій загинув досвідчений пілот Олексій Месь.

Виконання обов’язків командувача тимчасово поклали на Кривоножка - його призначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Кривоножко обіймав цю посаду до 3 серпня 2025 року

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил України", - повідомив сьогодні президент у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, призначення Кривоножка на посаду командувача відбулося в День Повітряних сил ЗСУ. Більше про історію свята - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Повітряні сили України герои Украины
Новини
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському