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Уничтожил сотни целей врага: пилот Денис Юдин получил звание Герой Украины

Понедельник 04 августа 2025 00:50
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Уничтожил сотни целей врага: пилот Денис Юдин получил звание Герой Украины Иллюстративное фото: пилот Денис Юдин получил звание Герой Украины (instagram com air force ua official)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Денису Юдину и вручил ему орден Золотая звезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Как указано в указе главы государства №568/2025, Юдину присвоено звание Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.

Также ему вручен орден Золотая звезда.

Кто такой Юдин

Майор Денис Юдин - военный пилот, который во время боевых вылетов наносил удары по ключевым объектам противника, в частности командным пунктам, бронетехнике, складам боеприпасов и скоплениям живой силы.

На его боевом счету - 294 успешные цели в воздушном пространстве.

За службу Юдин был награжден рядом государственных наград, среди которых орден "За мужество", президентская награда "За оборону Украины" и медаль "Железный крест".

Командование Воздушными силами

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил. Решение было принято после авиакатастрофы истребителя F-16, в которой погиб опытный пилот Алексей Месь.

Исполнение обязанностей командующего временно возложили на Кривоножко - его назначил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Кривоножко занимал эту должность до 3 августа 2025 года

"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - сообщил сегодня президент в своем Telegram-канале.

Напомним, назначение Кривоножко на должность командующего состоялось в День Воздушных сил ВСУ. Больше об истории праздника - читайте в материале РБК-Украина.

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