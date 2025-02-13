Знищили всю колону: ЗСУ зупинили ворога на підступах до своїх позицій (відео)

Російські війська намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині з допомогою бронетехніки. Сили оборони знищили всю колону противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За даними військових, ворог намагався прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області, але спроба виявилася марною. Мінометники не лише зупинили наступ, але й знищили всю штурмову групу противника.

Повідомляється, що Сили оборони України на Донеччині штурмувала колона бронетехніки РФ з десантом. Зупинити їх вдалося на самих підступах до українських позицій.

Відмінну влучність проявили бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега". Воїни перетворили колону ворога на купу металобрухту.

Зазначається, що росіяни спробували заховатися від української артилерії, але марно. Після влучання мінометників бійці РФ почали в паніці швидко тікати. Так поспішали, що ледве не залишили на полі бою свого пораненого товариша.

Втрати росіян у війні

Війська РФ втратили від початку війни в Україні вже понад двадцять тисяч броньованої техніки. Загальні бойові втрати противника у техніці з 24.02.22 по 13.02.25 приблизно склали: