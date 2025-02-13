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Знищили всю колону: ЗСУ зупинили ворога на підступах до своїх позицій (відео)

Донецька область, Четвер 13 лютого 2025 14:09
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Знищили всю колону: ЗСУ зупинили ворога на підступах до своїх позицій (відео) Фото: українські мінометники перетворили колону російської техніки на металобрухт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гайдук

Російські війська намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині з допомогою бронетехніки. Сили оборони знищили всю колону противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За даними військових, ворог намагався прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області, але спроба виявилася марною. Мінометники не лише зупинили наступ, але й знищили всю штурмову групу противника.

Повідомляється, що Сили оборони України на Донеччині штурмувала колона бронетехніки РФ з десантом. Зупинити їх вдалося на самих підступах до українських позицій.

Відмінну влучність проявили бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега". Воїни перетворили колону ворога на купу металобрухту.

Зазначається, що росіяни спробували заховатися від української артилерії, але марно. Після влучання мінометників бійці РФ почали в паніці швидко тікати. Так поспішали, що ледве не залишили на полі бою свого пораненого товариша.

Втрати росіян у війні

Війська РФ втратили від початку війни в Україні вже понад двадцять тисяч броньованої техніки. Загальні бойові втрати противника у техніці з 24.02.22 по 13.02.25 приблизно склали:

  • танки - 10 040 (+17) од.;
  • бойові броньовані машини - 20 894 (+23) од.;
  • артилерійські системи - 23 034 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1278 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1063 (+2) од.;
  • літаки - 370 од.;
  • гелікоптери - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 072 (+153) од.;
  • крилаті ракети - 3063 (+6) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 37 096 (+168) од.;
  • спеціальна техніка - 3744 (+2) од.

Днями, нагадаємо, Сили оборони також знищили російський корабельний бомбомет "Смерч-2" у лісах на Лиманському напрямку. Загарбники встановили його на вантажівку "Урал", щоб завдати удар по позиціях українських військових. Однак вони не врахували влучності українських операторів дронів, які точно влучили у ворожу ціль.

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