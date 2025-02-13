Уничтожили всю колонну: ВСУ остановили врага на подступах к своим позициям (видео)

Российские войска пытались штурмовать позиции ВСУ в Донецкой области с помощью бронетехники. Силы обороны уничтожили всю колонну противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По данным военных, враг пытался прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, но попытка оказалась тщетной. Минометчики не только остановили наступление, но и уничтожили всю штурмовую группу противника.

Сообщается, что Силы обороны Украины в Донецкой области штурмовала колонна бронетехники РФ с десантом. Остановить их удалось на самых подступах к украинским позициям.

Отличную меткость проявили бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега". Воины превратили колонну врага в груду металлолома.

Отмечается, что россияне попытались спрятаться от украинской артиллерии, но тщетно. После попадания минометчиков бойцы РФ начали в панике быстро убегать. Так спешили, что едва не оставили на поле боя своего раненого товарища.

Потери россиян в войне

Войска РФ потеряли с начала войны в Украине уже более двадцати тысяч бронированной техники. Общие боевые потери противника в технике с 24.02.22 по 13.02.25 примерно составили: