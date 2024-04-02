ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищили ворожий "Бук". В ГУР показали результати роботи спецпідрозділу "Кабул 9"

Вівторок 02 квітня 2024 20:36
UA EN RU
Знищили ворожий "Бук". В ГУР показали результати роботи спецпідрозділу "Кабул 9" Фото: ЗРК "Бук" (opk.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники та артилеристи знищили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"28 березня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук» та навели на нього вогонь нашої артилерії", - йдеться в дописі під відео.

У результаті бойової роботи ворожий ЗРК "Бук" було знищено.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 квітня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 443 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 29 ББМ, 30 артсистем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
NEWS
Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну
Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ