Уничтожили вражеский "Бук". В ГУР показали результаты работы спецподразделения "Кабул 9"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"28 марта воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" и навели на него огонь нашей артиллерии", - говорится в сообщении под видео.

В результате боевой работы вражеский ЗРК "Бук" был уничтожен.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 апреля, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 443 660 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 29 ББМ, 30 артсистем и другую технику врага.