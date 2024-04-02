Уничтожили вражеский "Бук". В ГУР показали результаты работы спецподразделения "Кабул 9"
Украинские разведчики и артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"28 марта воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" и навели на него огонь нашей артиллерии", - говорится в сообщении под видео.
В результате боевой работы вражеский ЗРК "Бук" был уничтожен.
Потери России в Украине
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 апреля, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 443 660 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 29 ББМ, 30 артсистем и другую технику врага.
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