Знищили станцію наземної розвідки. Прикордонники вдарили по росіянах на Вовчанському напрямку

Нагадаємо, що прикордонники щоденно обороняють державний кордон України. Нагадаємо, що нещодавно ДПСУ показали, як бригада "Гарт" завдяки дронам полює на окупантів біля Вовчанська.

Крім того, РБК-Україна показувало відео, як українські прикордонники за допомогою дронів продовжують знищувати росіян та їхню техніку на Краматорському напрямку.

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