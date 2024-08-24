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Прикордонники дронами знищують ворожі цілі на Краматорському напрямку (відео)

Субота 24 серпня 2024 11:08
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Прикордонники дронами знищують ворожі цілі на Краматорському напрямку (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою дронів продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку, зокрема на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Скидами з безпілотників та влучаннями FPV-дронів прикордонники знищують ворожі цілі на Краматорському напрямку", - йдеться в дописі під відео.

Серед знищених цілей - укриття окупантів, два автомобілі. Також пошкоджено дві гаубиці Д-30 і гармату-гаубицю Д-20.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, за минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 21 ББМ, 42 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 606 490 окупантів..

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