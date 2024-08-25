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ДПСУ показали, як бригада "Гарт" завдяки дронам полює на окупантів біля Вовчанська

Неділя 25 серпня 2024 18:05
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ДПСУ показали, як бригада "Гарт" завдяки дронам полює на окупантів біля Вовчанська Фото: військовий дрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Бійці бригади "Гарт" за допомогою безпілотників полюють на російських окупантів біля Вовчанська Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Східного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Як зазначається, нещодавно розвідувально-ударні групи безпілотників прикордонної бригади "Гарт" вразили силу та техніку противника на Вовчанському напрямку. Зокрема, за одними координатами відпрацював дрон-бомбер, а по інших об'єктах удари завдали дрони-камікадзе.

"У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників - декілька місць зосередження піхоти та автомобіль знищені", - йдеться у повідомленні Східного регіонального управління ДПСУ.

У пості додали, що підрозділи Держприкордонслужби України в складі Сил оборони України продовжують протидіяти російським військам, що вторглись на північ Харківської області.

Нагадаємо, що вчора з'явилося відео, як українські прикордонники за допомогою дронів продовжують знищувати росіян та їхню техніку на Краматорському напрямку.

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