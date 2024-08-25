ДПСУ показали, як бригада "Гарт" завдяки дронам полює на окупантів біля Вовчанська

Бійці бригади "Гарт" за допомогою безпілотників полюють на російських окупантів біля Вовчанська Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Східного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Як зазначається, нещодавно розвідувально-ударні групи безпілотників прикордонної бригади "Гарт" вразили силу та техніку противника на Вовчанському напрямку. Зокрема, за одними координатами відпрацював дрон-бомбер, а по інших об'єктах удари завдали дрони-камікадзе.

"У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників - декілька місць зосередження піхоти та автомобіль знищені", - йдеться у повідомленні Східного регіонального управління ДПСУ.

У пості додали, що підрозділи Держприкордонслужби України в складі Сил оборони України продовжують протидіяти російським військам, що вторглись на північ Харківської області.