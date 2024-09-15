Уничтожили станцию наземной разведки. Пограничники ударили по россиянам на Волчанском направлении

Напомним, что пограничники ежедневно обороняют государственную границу Украины. Напомним, что недавно ГПСУ показали, как бригада "Гарт" благодаря дронам охотится на оккупантов возле Волчанска.

Кроме того, РБК-Украина показывала видео, как украинские пограничники с помощью дронов продолжают уничтожать россиян и их технику на Краматорском направлении.

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