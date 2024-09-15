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Уничтожили станцию наземной разведки. Пограничники ударили по россиянам на Волчанском направлении

Фото: пограничники уничтожили вражескую станцию наземной разведки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники ударили по позициям россиян на Волчанском направлении. В результате удачной атаки была уничтожена вражеская станция наземной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты бригады "Гарт" нанесли серию ударов по позициям врага на Волчанском направлении", - сообщили в ГПСУ.

Благодаря удачной атаке украинских бойцов была уничтожена станция наземной разведки россиян. Также пострадали места сосредоточения личного состава противника и склады с боекомплектами.

Напомним, что пограничники ежедневно обороняют государственную границу Украины. Напомним, что недавно ГПСУ показали, как бригада "Гарт" благодаря дронам охотится на оккупантов возле Волчанска.

Кроме того, РБК-Украина показывала видео, как украинские пограничники с помощью дронов продолжают уничтожать россиян и их технику на Краматорском направлении.

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ДПСУВойна России против УкраиныПограничная службаПограничникиОккупанты