"Знищили роту та бригаду". Окупант скаржиться на великі втрати РФ (перехоплення)

Російський солдат у розмові з товаришем по службі розповідає, що росіяни отримують по зубах від українських військових. На тлі таких новин він вже готується втікати з фронту у квітні, якщо там "все буде погано".

При цьому окупант скаржиться, що солдати РФ не можуть прорвати оборону українських захисників, незважаючи на постійні авіаудари та обстріли "Градами". Водночас, Росія, за його словами, набирає штурмові загони. Їх хочуть сформувати з допомогою добровольців.

"А ти знав, що тут з 83-ї якийсь командир загинув повністю з бригадою (зазвичай складається з 2-8 тисяч осіб - ред.) зі своєю. Їх знищили перед тим, як ми сюди приїхали. Потім знищили роту, 100 людей", - додав він.