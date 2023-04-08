RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Уничтожили роту и бригаду". Оккупант жалуется на большие потери РФ (перехват)

Иллюстративное фото: оккупант пожаловался на большие потери РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают нести большие потери на войне против Украины. В частности, украинские защитники уничтожили вражескую роту и бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре с сослуживцем рассказывает, что россияне получают по зубах от украинских военных. На фоне таких новостей он уже готовится сбегать с фронта в апреле, если там "все будет плохо".

При этом оккупант жалуется, что солдаты РФ не могут прорвать оборону украинских защитников, несмотря на постоянные авиаудары и обстрелы "Градами". В то же время Россия, по его словам, набирает штурмовые отряды. Их хотят сформировать за счет добровольцев.

"А ты знал, что тут с 83-й какой-то командир погиб полностью с бригадой (обычно состоит из 2-8 тысяч человек - ред.) со своей. Их уничтожили перед тем, как мы сюда приехали. Потом уничтожили роту, 100 человек", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФГлавное управление разведкиВойна России против Украины