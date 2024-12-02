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Знищили посадку з ворожою піхотою. В ЗСУ показали роботу на Покровському напрямку (відео)

Фото: в ЗСУ показали роботу на Покровському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Екіпаж БТР-4Е "Червона Калина" зачистив посадку з ворожою піхотою на Покровському напрямку. Спроба російського штурму зазнала "фіаско".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної гвардії України.

"Групу ворожої піхоти виявили аеророзвідники, після чого до роботи приступив екіпаж БТР. Злагоджена робота підрозділів, швидкість і точність - результатом стала знищена російська піхота, яка збиралась штурмувати українські позиції", - пише Нацгвардія. 

Зазначається, що ворог на Покровському напрямку постійно змінює тактику й намагається проводити наступи. Українські бійці відбивають ворожі штурми й проводять контратаки. 

Втрати Росії у війні 

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила близько 744 тисяч військовослужбовців. Лише за останню добу українські Сили оборони ліквідували 1790 ворожих бійців, а також вивели з ладу:

  • 9 танків;
  • 28 броньованих бойових машин.

Тим часом оператори безпілотників "Вампір" продемонстрували свою майстерність у бойових умовах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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