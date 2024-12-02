Мінують дороги та знищують ворожу техніку. Оператори "Вампірів" показали роботу на фронті

Оператори дронів "Вампір" 71-ї окремої єгерської бригади продемонстрували свою майстерність у бойових умовах. Серед їх обов'язків: мінування доріг, знищення ворожої техніки й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ).

"Почувши шум гвинтів "Вампіра" окупанти намагаються ховатися, але здатність безпілотника підіймати велику вагу зводять ворожі старання на нівець", - ДШВ ЗСУ. Завдяки кільком кілограмам вибухівки на борту і високій кваліфікації пілотів 71-ї ОЄБр, ворог не має шансів уникнути ураження. Втрати Росії у війні З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація зазнала втрат у живій силі, що сягають близько 744 тисяч осіб. За останню добу українські Сили оборони ліквідували 1790 окупантів, а також знищили: 9 танків;

28 бойових броньованих машин. Тим часом бійці Третьої окремої штурмової бригади уразили північнокорейський ПТРК у Харківській області.