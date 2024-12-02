ua en ru
Пн, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мінують дороги та знищують ворожу техніку. Оператори "Вампірів" показали роботу на фронті

Понеділок 02 грудня 2024 09:19
UA EN RU
Мінують дороги та знищують ворожу техніку. Оператори "Вампірів" показали роботу на фронті Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Оператори дронів "Вампір" 71-ї окремої єгерської бригади продемонстрували свою майстерність у бойових умовах. Серед їх обов'язків: мінування доріг, знищення ворожої техніки й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ).

"Почувши шум гвинтів "Вампіра" окупанти намагаються ховатися, але здатність безпілотника підіймати велику вагу зводять ворожі старання на нівець", - ДШВ ЗСУ.

Завдяки кільком кілограмам вибухівки на борту і високій кваліфікації пілотів 71-ї ОЄБр, ворог не має шансів уникнути ураження.

Втрати Росії у війні

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація зазнала втрат у живій силі, що сягають близько 744 тисяч осіб. За останню добу українські Сили оборони ліквідували 1790 окупантів, а також знищили:

  • 9 танків;
  • 28 бойових броньованих машин.

Тим часом бійці Третьої окремої штурмової бригади уразили північнокорейський ПТРК у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні
АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні
DAILY
"Тисяча Зеленського" і підвищення податків: як уникнути популізму під час війни
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна "Тисяча Зеленського" і підвищення податків: як уникнути популізму під час війни