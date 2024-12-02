Мінують дороги та знищують ворожу техніку. Оператори "Вампірів" показали роботу на фронті
Оператори дронів "Вампір" 71-ї окремої єгерської бригади продемонстрували свою майстерність у бойових умовах. Серед їх обов'язків: мінування доріг, знищення ворожої техніки й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ).
"Почувши шум гвинтів "Вампіра" окупанти намагаються ховатися, але здатність безпілотника підіймати велику вагу зводять ворожі старання на нівець", - ДШВ ЗСУ.
Завдяки кільком кілограмам вибухівки на борту і високій кваліфікації пілотів 71-ї ОЄБр, ворог не має шансів уникнути ураження.
Втрати Росії у війні
З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація зазнала втрат у живій силі, що сягають близько 744 тисяч осіб. За останню добу українські Сили оборони ліквідували 1790 окупантів, а також знищили:
- 9 танків;
- 28 бойових броньованих машин.
Тим часом бійці Третьої окремої штурмової бригади уразили північнокорейський ПТРК у Харківській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.