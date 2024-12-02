Уничтожили посадку с вражеской пехотой. В ВСУ показали работу на Покровском направлении (видео)

"Группу вражеской пехоты обнаружили аэроразведчики, после чего к работе приступил экипаж БТР. Слаженная работа подразделений, скорость и точность - результатом стала уничтожена российская пехота, которая собиралась штурмовать украинские позиции", - пишет Нацгвардия.

Отмечается, что враг на Покровском направлении постоянно меняет тактику и пытается проводить наступления. Украинские бойцы отбивают вражеские штурмы и проводят контратаки.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла около 744 тысяч военнослужащих. Только за последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1790 вражеских бойцов, а также вывели из строя:

9 танков;

28 бронированных боевых машин.

Тем временем операторы беспилотников "Вампир" продемонстрировали свое мастерство в боевых условиях.