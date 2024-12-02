Знищили посадку з ворожою піхотою. В ЗСУ показали роботу на Покровському напрямку (відео)

Екіпаж БТР-4Е "Червона Калина" зачистив посадку з ворожою піхотою на Покровському напрямку. Спроба російського штурму зазнала "фіаско".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної гвардії України.

"Групу ворожої піхоти виявили аеророзвідники, після чого до роботи приступив екіпаж БТР. Злагоджена робота підрозділів, швидкість і точність - результатом стала знищена російська піхота, яка збиралась штурмувати українські позиції", - пише Нацгвардія.

Зазначається, що ворог на Покровському напрямку постійно змінює тактику й намагається проводити наступи. Українські бійці відбивають ворожі штурми й проводять контратаки.

Втрати Росії у війні

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила близько 744 тисяч військовослужбовців. Лише за останню добу українські Сили оборони ліквідували 1790 ворожих бійців, а також вивели з ладу:

9 танків;

28 броньованих бойових машин.

Тим часом оператори безпілотників "Вампір" продемонстрували свою майстерність у бойових умовах.