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Знищили понад 150 окупантів: нацгвардійці розповіли про бої в Луганській області за минулий тиждень

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Луганська область, Четвер 06 квітня 2023 16:27
Знищили понад 150 окупантів: нацгвардійці розповіли про бої в Луганській області за минулий тиждень Фото: Нацгвардійці знищили понад 150 окупантів за минулий тиждень (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Каріна Левицька

За минулий тиждень в Луганській області військові Нацгвардії знищили понад 150 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

За їх словами, під час виконання бойових завдань зі стримування окупантів в районі лісового масиву Серебрянського лісництва нацгвардійці 50-го полку імені полковника Семена Височана відбили напад переважаючих сил противника.

"Завдяки героїчним діям особового складу атаки ворога було відбито, а визначені рубежі оборони втримано. При цьому було знищено близько 120 окупантів та 3 одиниці броньованої техніки", - додали в адміністрації.

До того ж підрозділи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка за минулий тиждень знищили 35 осіб російсько-окупаційних військ та 2 міномети з розрахунками в районі Білогорівки.

Нагадаємо, вчора українські воїни на сході країни знищили черговий ворожий вертоліт.

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