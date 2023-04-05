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Українські військові "приземлили" ворожий вертоліт на сході

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Середа 05 квітня 2023 18:09
Українські військові "приземлили" ворожий вертоліт на сході Фото: українські військові "приземлили" ворожий вертоліт на сході (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни знищили черговий ворожий вертоліт. "Приземлили" Ка-52 на сході.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52.Вистоїмо і переможемо!", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно прикордонники "приземлили" черговий російський дрон у Луганській області.

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