Уничтожили более 150 оккупантов: Нацгвардейцы рассказали о боях в Луганской области за прошедшую неделю

За минувшую неделю в Луганской области военные Нацгвардии уничтожили более 150 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

По их словам, во время выполнения боевых задач по сдерживанию оккупантов в районе лесного массива Серебрянского лесничества нацгвардейцы 50-го полка имени полковника Семена Высочана отразили нападение превосходящих сил противника.

"Благодаря героическим действиям личного состава атаки враг был отбит, а определенные рубежи обороны удержаны. При этом было уничтожено около 120 оккупантов и 3 единицы бронированной техники", - добавили в администрации.

К тому же подразделения 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко за прошлую неделю уничтожили 35 человек российско-оккупационных войск и 2 миномета с расчетами в районе Белогоровки.

Напомним, вчера украинские воины на востоке страны уничтожили очередной вражеский вертолет.

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