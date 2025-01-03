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Знищили десятки техніки та позицій окупантів: у ГУР показали роботу FPV-підрозділу "Крила"

Ілюстративне фото: у ГУР показали роботу FPV-підрозділу "Крила" (militarist.ua)
Автор: Наталія Кава

Підрозділ Головного управління розвідки України "Крила" завдав руйнівного удару по ворожих позиціях. Вони знищили десятки російської техніки та позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Як розповіли у розвідці, на відео показано результати наполегливої і майстерної бойової роботи  підрозділу "Крила". Для атак проти ворога українські воєнні розвідники використовували FPV-дрони літакового типу - Darts.

Під руйнівними вогневими ударами розвідників опинились ворожі:

  • легка та важка бронетехніка;
  • склади паливно-мастильних матеріалів;
  • автомобільний транспорт;
  • ретранслятори та обладнання для зв’язку;
  • засоби РЕБ;
  • трансформатори;
  • укриття російських окупантів.

Виробництво зброї в Україні

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Україні завершили випробування лінійки БПЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Зокрема, вчора українські виробники показали понад 10 моделей FPV-дронів, якими можна керувати через оптоволокно. Безпілотники можуть нести до 3 кг навантаження

Також відомо, що українські захисники почали встановлювати на безпілотники дробовики, щоб збивати ворожі безпілотники.

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