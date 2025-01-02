У Міноборони показали FPV-дрони на оптоволокні, які зможуть застосувати ЗСУ

Українські виробники показали понад 10 моделей FPV-дронів, якими можна керувати через оптоволокно. Безпілотники можуть нести до 3 кг навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

За даними Міноборони, наразі ці дрони перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії.

"У заході взяли участь вітчизняні виробники, які представили понад десяток моделей дронів, зокрема здатних нести до 3 кг навантаження", - сказано у повідомленні.

Нові види дронів позитивно оцінили досвідчені оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ. Вони також виявили зацікавленість у постачанні їх до підрозділів.

Фото: у Міноборони показали FPV-дрони на оптоволокні (mod.gov.ua)

"FPV-дрони, презентовані на показі, перебувають на завершальному етапі кодифікації і будуть постачатись для потреб армії", - повідомили в Міноборони.

Як пояснив керівник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко, ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно. Саме тому необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті.

"Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки", - сказав Ткаченко.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні завершили випробування лінійки БПЛА з оптоволоконним зв’язком. Вони забезпечують захищене управління навіть в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Також ми писали про те, що Україна продовжує впроваджувати нові види озброєння. Зокрема, ми розповідали про особливості застосування та технології ракет вітчизняного виробництва "Пекло" та "Рута", а також лазерної системи ППО "Тризуб".

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.