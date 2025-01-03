Уничтожили десятки техники и позиций оккупантов: в ГУР показали работу FPV-подразделения "Крылья"

Как рассказали в разведке, на видео показаны результаты упорной и искусной боевой работы подразделения "Крылья". Для атак против врага украинские военные разведчики использовали FPV-дроны самолетного типа - Darts.

Под разрушительными огневыми ударами разведчиков оказались вражеские:

легкая и тяжелая бронетехника;

склады горюче-смазочных материалов;

автомобильный транспорт;

ретрансляторы и оборудование для связи;

средства РЭБ;

трансформаторы;

укрытия российских оккупантов.

Производство оружия в Украине

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Украине завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

В частности, вчера украинские производители показали более 10 моделей FPV-дронов, которыми можно управлять через оптоволокно. Беспилотники могут нести до 3 кг нагрузки

Также известно, что украинские защитники начали устанавливать на беспилотники дробовики, чтобы сбивать вражеские беспилотники.