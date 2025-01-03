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Уничтожили десятки техники и позиций оккупантов: в ГУР показали работу FPV-подразделения "Крылья"

Иллюстративное фото: в ГУР показали работу FPV-подразделения "Крылья" (militarist.ua)
Автор: Наталья Кава

Подразделение Главного управления разведки Украины "Крылья" нанесло разрушительный удар по вражеским позициям. Они уничтожили десятки российской техники и позиции оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Как рассказали в разведке, на видео показаны результаты упорной и искусной боевой работы подразделения "Крылья". Для атак против врага украинские военные разведчики использовали FPV-дроны самолетного типа - Darts.

Под разрушительными огневыми ударами разведчиков оказались вражеские:

  • легкая и тяжелая бронетехника;
  • склады горюче-смазочных материалов;
  • автомобильный транспорт;
  • ретрансляторы и оборудование для связи;
  • средства РЭБ;
  • трансформаторы;
  • укрытия российских оккупантов.

Производство оружия в Украине

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Украине завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

В частности, вчера украинские производители показали более 10 моделей FPV-дронов, которыми можно управлять через оптоволокно. Беспилотники могут нести до 3 кг нагрузки

Также известно, что украинские защитники начали устанавливать на беспилотники дробовики, чтобы сбивать вражеские беспилотники.

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