Знищили чотирьох окупантів у ворожому окопі. Глава МВС розповів про подвиг двох нацгвардійців

Вночі під час виконання бойового завдання українські нацгвардійці мали дістатись до окопів свого підрозділу, які знаходилися досить близько від позицій ворога.Розуміючи це, за умов поганої видимості, їм вдалося пройти непоміченими майже впритул до окопів противника.

"Бійці бригади Буревій впевнено спустились в окоп солдатів РФ. Четверо окупантів явно не очікували такої зухвалості. Реакція наших захисників була миттєвою: "Нео" відкрив вогонь на ураження", - повідомив Клименко.

Після цього, за даними міністра, українські військові повернулися до свого підрозділу і продовжили виконувати бойове завдання.

"Ця історія про неймовірну сміливість та миттєву реакцію наших хлопців. Пишаємося і дякуємо за службу!", - наголосив глава міністерства.

Ситуація на фронті

Російські терористи розпочали активний штурм Авдіївки ще в жовтні. В ході наступальної операції росіяни зазнають величезних втрат, втім, продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи. Тим часом руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російське військове та офіційне керівництво навмисно називає наступальні потуги терористів в Авдіївці "активною обороною", аби приховати відсутність будь-якого прогресу.

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