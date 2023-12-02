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Уничтожили четырех оккупантов во вражеском окопе. Глава МВД рассказал о подвиге двух нацгвардейцев

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Нацгвардеец на позывной "Нео" вместе с побратимом "Венеей" устроили врагам неожиданный "сюрприз". Военным удалось ликвидировать четырех оккупантов прямо в их окопе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Ночью во время выполнения боевого задания украинские нацгвардейцы должны были добраться до окопов своего подразделения, которые находились достаточно близко от позиций врага, понимая это, в условиях плохой видимости, им удалось пройти незамеченными почти вплотную к окопам противника.

"Бойцы бригады Буревий уверенно спустились в окоп солдат РФ. Четверо оккупантов явно не ожидали такой дерзости. Реакция наших защитников была мгновенной: "Нео" открыл огонь на поражение", - сообщил Клименко.

После этого, по данным министра, украинские военные вернулись в свое подразделение и продолжили выполнять боевую задачу.

"Эта история о невероятной смелости и мгновенной реакции наших ребят. Гордимся и благодарим за службу!", - подчеркнул глава министерства.

Ситуация на фронте

Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции россияне терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), российское военное и официальное руководство намеренно называет наступательные потуги террористов в Авдеевке "активной обороной", чтобы скрыть отсутствие какого-либо прогресса.

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