Уничтожили четырех оккупантов во вражеском окопе. Глава МВД рассказал о подвиге двух нацгвардейцев

Ночью во время выполнения боевого задания украинские нацгвардейцы должны были добраться до окопов своего подразделения, которые находились достаточно близко от позиций врага, понимая это, в условиях плохой видимости, им удалось пройти незамеченными почти вплотную к окопам противника.

"Бойцы бригады Буревий уверенно спустились в окоп солдат РФ. Четверо оккупантов явно не ожидали такой дерзости. Реакция наших защитников была мгновенной: "Нео" открыл огонь на поражение", - сообщил Клименко.

После этого, по данным министра, украинские военные вернулись в свое подразделение и продолжили выполнять боевую задачу.

"Эта история о невероятной смелости и мгновенной реакции наших ребят. Гордимся и благодарим за службу!", - подчеркнул глава министерства.

Ситуация на фронте

Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции россияне терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), российское военное и официальное руководство намеренно называет наступательные потуги террористов в Авдеевке "активной обороной", чтобы скрыть отсутствие какого-либо прогресса.

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