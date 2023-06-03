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Знищили чотири ЗРК й не тільки. Контррозвідники показали роботу дронів на фронті

Фото: контррозвідники показали роботу дронів на фронті (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

На фронті контррозвідники СБУ продовжують вправно за допомогою дронів знищувати ворога. "Відмінусували" зенітно-ракетні комплекси "БУК-М1" і три "ТОР-2М".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Один "ТОР" намагався збити наш дрон-камікадзе. Але пілот зберіг дрон - у ручному режимі відвів від ракети, а потім "захопив" ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти", - пише пресслужба СБУ.

Також наші воїни ще знищили:

  • три САУ "Нона";
  • 3 БМП;
  • 2 танки;
  • станцію РЕБ;
  • фортифікаційні споруди противника.

Також в співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння, серед якого:

  • 7 танків;
  • 6 "Градів";
  • 6 САУ;
  • 11 гармат;
  • 21 бронемашина;
  • інша техніка.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними, станом на ранок 3 червня, Російська Федерація втратила близько 209 470 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 560 російських солдатів.

Також нещодавно наші воїни показали, як з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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