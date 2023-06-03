Знищили чотири ЗРК й не тільки. Контррозвідники показали роботу дронів на фронті

На фронті контррозвідники СБУ продовжують вправно за допомогою дронів знищувати ворога. "Відмінусували" зенітно-ракетні комплекси "БУК-М1" і три "ТОР-2М".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Один "ТОР" намагався збити наш дрон-камікадзе. Але пілот зберіг дрон - у ручному режимі відвів від ракети, а потім "захопив" ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти", - пише пресслужба СБУ.
Також наші воїни ще знищили:
Також в співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння, серед якого:
Згідно з останніми даними, станом на ранок 3 червня, Російська Федерація втратила близько 209 470 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 560 російських солдатів.
Також нещодавно наші воїни показали, як з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП.
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