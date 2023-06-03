Знищили чотири ЗРК й не тільки. Контррозвідники показали роботу дронів на фронті

"Один "ТОР" намагався збити наш дрон-камікадзе. Але пілот зберіг дрон - у ручному режимі відвів від ракети, а потім "захопив" ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти", - пише пресслужба СБУ.

Також наші воїни ще знищили:

три САУ "Нона";

3 БМП;

2 танки;

станцію РЕБ;

фортифікаційні споруди противника.

Також в співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння, серед якого:

7 танків;

6 "Градів";

6 САУ;

11 гармат;

21 бронемашина;

інша техніка.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними, станом на ранок 3 червня, Російська Федерація втратила близько 209 470 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 560 російських солдатів.

Також нещодавно наші воїни показали, як з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП.