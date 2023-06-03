Уничтожили четыре ЗРК и не только. Контрразведчики показали работу дронов на фронте

На фронте контрразведчики СБУ продолжают умело с помощью дронов уничтожать врага. "Отминусировали" зенитно-ракетные комплексы "БУК-М1" и три "ТОР-2М".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Один "ТОР" пытался сбить наш дрон-камикадзе. Но пилот сохранил дрон - в ручном режиме отвел от ракеты, а затем "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать", - пишет пресс-служба СБУ.
Также наши воины еще уничтожили:
Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, среди которого:
Согласно последним данным, по состоянию на утро 3 июня Российская Федерация потеряла около 209 470 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 560 российских солдат.
Также недавно наши воины показали, как из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП.
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