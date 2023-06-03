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Уничтожили четыре ЗРК и не только. Контрразведчики показали работу дронов на фронте

Фото: контрразведчики показали работу дронов на фронте (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергей Пышкин

На фронте контрразведчики СБУ продолжают умело с помощью дронов уничтожать врага. "Отминусировали" зенитно-ракетные комплексы "БУК-М1" и три "ТОР-2М".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Один "ТОР" пытался сбить наш дрон-камикадзе. Но пилот сохранил дрон - в ручном режиме отвел от ракеты, а затем "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать", - пишет пресс-служба СБУ.

Также наши воины еще уничтожили:

  • три САУ "Нона";
  • 3 БМП;
  • 2 танка;
  • станцию РЭБ;
  • фортификационные сооружения противника

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, среди которого:

  • 7 танков;
  • 6 "Градов";
  • 6 САУ;
  • 11 орудий;
  • 21 бронемашина;
  • другая техника.

Потери России в войне

Согласно последним данным, по состоянию на утро 3 июня Российская Федерация потеряла около 209 470 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 560 российских солдат.

Также недавно наши воины показали, как из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП.

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