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ЗСУ з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП (відео)

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 22:45
ЗСУ з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП (відео) Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Наші хлопці мають гарний результат - вполювали ворожу БМП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша задали окупантам вогню з гаубиці Д-30 у парі з мінометом.

"Перший снаряд ліг за кількадесят метрів від бойової машини росіян, а другий - влучив точно в ціль!", - додали у Центрі стратегічних комунікацій.

Втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208 910 військових.

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