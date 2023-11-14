Знищено три цілі. Сухопутні війська показали точну роботу артилеристів ЗСУ

Як зазначають військові, внаслідок точної роботи артилеристів було знищено:

антенну станцію радіоелектронної боротьби;

наглядовий комплекс "Муром-М";

польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Варто зауважити, що станцію радіоелектронної боротьби росіяни використовували для того, щоб створювати радіоперешкоди для радіоелектронних засобів розвідки, систем зв'язку та управління українських військових.

У той же час за допомогою комплексу "Муром-М" вони могли виглядати живу силу та техніку. Такий комплекс оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км.

Знищення техніки росіян

Нагадаємо, українські захисники щодня знищують велику кількість ворожої техніки з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, вчора, 13 листопада, їм вдалося знищити 8 танків, 7 бойових броньованих машин та 20 одиниць артилерії окупантів.