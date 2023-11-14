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Уничтожены три цели. Сухопутные войска показали точную работу артиллеристов ВСУ

Иллюстративное фото: Сухопутные войска показали точную работу артиллеристов ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские артиллеристы из 40 отдельной бригады точными ударами уничтожили три цели российских оккупантов. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отмечают военные, в результате точной работы артиллеристов были уничтожены:

  • антенная станция радиоэлектронной борьбы;
  • наблюдательный комплекс "Муром-М";
  • полевой склад горюче-смазочных материалов. 

 

Стоит заметить, что станцию радиоэлектронной борьбы россияне использовали для того, чтобы создавать радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления украинских военных. 

В то же время при помощи комплекса "Муром-М" они могли высматривать живую силу и технику. Такой комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские защитники ежедневно уничтожают большое количество вражеской техники с начала полномасштабного вторжения. 

В частности, вчера, 13 ноября, им удалось уничтожить 8 танков, 7 боевых бронированных машин и 20 единиц артиллерии оккупантов

 

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