Уничтожены три цели. Сухопутные войска показали точную работу артиллеристов ВСУ

Как отмечают военные, в результате точной работы артиллеристов были уничтожены:

антенная станция радиоэлектронной борьбы;

наблюдательный комплекс "Муром-М";

полевой склад горюче-смазочных материалов.

Стоит заметить, что станцию радиоэлектронной борьбы россияне использовали для того, чтобы создавать радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления украинских военных.

В то же время при помощи комплекса "Муром-М" они могли высматривать живую силу и технику. Такой комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские защитники ежедневно уничтожают большое количество вражеской техники с начала полномасштабного вторжения.

В частности, вчера, 13 ноября, им удалось уничтожить 8 танков, 7 боевых бронированных машин и 20 единиц артиллерии оккупантов.