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Понад 900 оккупантів і 20 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Вівторок 14 листопада 2023 08:16
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Понад 900 оккупантів і 20 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати російських загарбників за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати РФ у повномасштабній війні в Україні в живій силі склали вже близько 313470 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 8 танків та 20 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 313470 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків - 5362 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 10086 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 7589 (+20) од.;
  • РСЗВ - 882 (+1) од.;
  • засоби ППО - 580 од.;
  • літаків - 322 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5649 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1561 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9973 (+24) од.;
  • спеціальна техніка - 1081 (+2) од.

Ситуація на фронті 14 листопада

За даними сьогоднішнього ранкового зведення Генштабу ЗСУ, наші захисники за минулу добу відбили 24 атаки російських загарбників на Мар'їнському напрямку, і продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Загалом на фронті минулої доби сталося 80 бойових зіткнень.

Протягом доби українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Також підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль окупантів.

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