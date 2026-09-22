UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Знищено половину складів: російські атаки завдали Berger Cargo збитків на 65 млн

12:03 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: Berger Cargo втратила половину складів внаслідок ударів РФ (t.me/dnipropetrovskaODA)

Внаслідок російських атак українська логістична компанія Berger Cargo втратила майже половину своїх складів. Загальні збитки від руйнувань та втрати обладнання оцінюють у 65 млн гривень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор і співзасновник компанії Валерій Барановський в інтерв'ю NV.

До російських атак компанія володіла 83 тис. кв. м складських площ у Київській області, Одесі та Львові. Найбільших пошкоджень зазнали об'єкти на Київщині, де з трьох складів один було знищено повністю, а два інші - частково.

Лише на одному з таких об'єктів вогонь повністю знищив 33,5 тис. кв. м приміщень. Загалом через обстріли компанія втратила понад 40 тис. кв. м потужностей.

Загальну суму збитків оцінюють орієнтовно у 65 млн грн. Сюди увійшла вартість знищеного спеціального обладнання, IT-інфраструктури, навантажувачів та інших основних засобів.

Відновлення та розширення географії

Попри серйозні втрати, логістичний оператор продовжує роботу та активно змінює географію своєї діяльності. У вересні компанія відкрила нову філію в Чернівцях, де вже має близько 12 тис. кв. м площ на кількох локаціях.

Наразі Berger Cargo також розвиває філію у Львові та розглядає можливість запуску нових об'єктів в інших регіонах країни, аби зменшити ризики та розширити мережу.

Berger Cargo - українська логістична компанія повного циклу. Вона спеціалізується на складському зберіганні, професійній обробці вантажів і наданні транспортних послуг.

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня російські окупанти масовано обстріляли Одеську область. Під удар потрапив розподільчий центр "Сільпо" в Одесі.

Крім того, в ніч проти 20 вересня внаслідок ракетно-дронової атаки було зруйновано основні виробничі та складські приміщення підприємства "Вентиляційні системи" у Боярці. Працівники компанії не постраждали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська областьВійна в Україні