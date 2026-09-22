Знищено половину складів: російські атаки завдали Berger Cargo збитків на 65 млн

До російських атак компанія володіла 83 тис. кв. м складських площ у Київській області, Одесі та Львові. Найбільших пошкоджень зазнали об'єкти на Київщині, де з трьох складів один було знищено повністю, а два інші - частково.

Лише на одному з таких об'єктів вогонь повністю знищив 33,5 тис. кв. м приміщень. Загалом через обстріли компанія втратила понад 40 тис. кв. м потужностей.

Загальну суму збитків оцінюють орієнтовно у 65 млн грн. Сюди увійшла вартість знищеного спеціального обладнання, IT-інфраструктури, навантажувачів та інших основних засобів.

Відновлення та розширення географії

Попри серйозні втрати, логістичний оператор продовжує роботу та активно змінює географію своєї діяльності. У вересні компанія відкрила нову філію в Чернівцях, де вже має близько 12 тис. кв. м площ на кількох локаціях.

Наразі Berger Cargo також розвиває філію у Львові та розглядає можливість запуску нових об'єктів в інших регіонах країни, аби зменшити ризики та розширити мережу.

Berger Cargo - українська логістична компанія повного циклу. Вона спеціалізується на складському зберіганні, професійній обробці вантажів і наданні транспортних послуг.