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Уничтожена половина складов: российские атаки нанесли Berger Cargo ущерб на 65 млн

12:03 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Berger Cargo потеряла половину складов в результате ударов РФ (t.me/dnipropetrovskaODA)

В результате российских атак украинская логистическая компания Berger Cargo потеряла почти половину своих складов. Общий ущерб от разрушений и потери оборудования оценивается в 65 млн гривен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор и соучредитель компании Валерий Барановский в интервью NV.

До российских атак компания владела 83 тыс. кв. м складской площади в Киевской области, Одессе и Львове. Наибольшие повреждения получили объекты на Киевщине, где из трех складов один был уничтожен полностью, а два других - частично.

Только на одном из таких объектов огонь полностью уничтожил 33,5 тыс. кв. м помещений. Всего из-за обстрелов компания потеряла более 40 тыс. кв. м мощностей.

Общую сумму ущерба оценивают ориентировочно в 65 млн грн. Сюда вошла стоимость уничтоженного специального оборудования, IT-инфраструктуры, погрузчиков и других основных средств.

Восстановление и расширение географии

Несмотря на серьезные потери, логистический оператор продолжает работу и активно изменяет географию своей деятельности. В сентябре компания открыла новый филиал в Черновцах, где уже имеет около 12 тыс. кв. м площадей на нескольких локациях.

Berger Cargo также развивает филиал во Львове и рассматривает возможность запуска новых объектов в других регионах страны, чтобы уменьшить риски и расширить сеть.

Berger Cargo - украинская логистическая компания полного цикла. Она специализируется на складском хранении, профессиональной обработке грузов и предоставлении транспортных услуг.

Напомним, в ночь на 21 сентября российские оккупанты массированно обстреляли Одесскую область. Под удар попал распределительный центр "Сильпо" в Одессе.

Кроме того, в ночь на 20 сентября в результате ракетно-дроновой атаки были разрушены основные производственные и складские помещения предприятия "Вентиляционные системы" в Боярке. Сотрудники компании не пострадали.

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