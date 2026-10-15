Знищено пів року роботи ВПК: нові деталі ураження російських Су-34

15 жовтня Україна уразила на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії шість бомбардувальників Су-34М. З'явилися нові деталі спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі Radio NV.

Пів року роботи

Військово-морські сили України береговим ракетним комплексом "Нептун" уразили шість бомбардувальників Су-34М. Це пів року роботи ВПК Росії.

Плетенчук каже, що це важливий прецедент.

"Це свідчення рівня синергії між українськими розробниками, інженерною думкою. Тому що "Нептун" - це повністю українська система озброєння, та ВМС - фактично єдиний вид Збройних сил України, який її застосовує", - сказав він.

Речник ВМС також наголосив, що високим показником є кількість уражених літаків ворога.

"Коли ми бачимо, що у російських ЗМІ з’являється чергова новина про отримання партії літаків, то йдеться про 2-3 машини. Тому щонайменше, пів року роботи російського ВПК було знищено одним прицільним влучанням ракетами "Нептун"", - наголосив він.

Ще одна операція ВМС

Також ВМС разом з бійцями ГУР Міноборони здійснили ще одну успішну операцію, каже Плетенчук.

У Хорлах на лівобережжі Херсонщини знищено центр підготовки операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

"Це теж дуже важлива новина, бо сафарі, які окупанти влаштовують на людей - відточують таким чином навички - вже за межею добра та зла... Це злочини на рівні Другої світової війни...", - каже він.