ua en ru
Чт, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Знищено пів року роботи ВПК: нові деталі ураження російських Су-34

22:03 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Знищено пів року роботи ВПК: нові деталі ураження російських Су-34 Фото: Су-34 Військово-повітряних сил Росії (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

15 жовтня Україна уразила на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії шість бомбардувальників Су-34М. З'явилися нові деталі спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі Radio NV.

Пів року роботи

Військово-морські сили України береговим ракетним комплексом "Нептун" уразили шість бомбардувальників Су-34М. Це пів року роботи ВПК Росії.

Плетенчук каже, що це важливий прецедент.

"Це свідчення рівня синергії між українськими розробниками, інженерною думкою. Тому що "Нептун" - це повністю українська система озброєння, та ВМС - фактично єдиний вид Збройних сил України, який її застосовує", - сказав він.

Речник ВМС також наголосив, що високим показником є кількість уражених літаків ворога.

"Коли ми бачимо, що у російських ЗМІ з’являється чергова новина про отримання партії літаків, то йдеться про 2-3 машини. Тому щонайменше, пів року роботи російського ВПК було знищено одним прицільним влучанням ракетами "Нептун"", - наголосив він.

Ще одна операція ВМС

Також ВМС разом з бійцями ГУР Міноборони здійснили ще одну успішну операцію, каже Плетенчук.

У Хорлах на лівобережжі Херсонщини знищено центр підготовки операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

"Це теж дуже важлива новина, бо сафарі, які окупанти влаштовують на людей - відточують таким чином навички - вже за межею добра та зла... Це злочини на рівні Другої світової війни...", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що пізно ввечері 14 жовтня в російському Борисоглєбську Воронезької області пролунали вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, під ударом опинився місцевий військовий аеродром.

Крім того, у ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Також повідомлялося, що Су-34, уражені Силами оборони 15 жовтня, готувалися до нових ударів по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВМС Війна Росії проти України
Новини
Убивці знахабніли. Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від припинення вогню
Убивці знахабніли. Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від припинення вогню
Аналітика
Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію