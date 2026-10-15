Уничтожено полгода работы ВПК: новые детали поражения российских Су-34
15 октября Украина поразила на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области России шесть бомбардировщиков Су-34М. Появились новые детали спецоперации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире Radio NV.
Пол года работы
Военно-морские силы Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" поразили шесть бомбардировщиков Су-34М. Это полгода работы ВПК России.
Плетенчук говорит, что это важный прецедент.
"Это свидетельство уровня синергии между украинскими разработчиками, инженерным мнением. Потому что "Нептун" - это полностью украинская система вооружения и ВМС - фактически единственный вид Вооруженных сил Украины, который ее применяет", - сказал он.
Представитель ВМС также подчеркнул, что высоким показателем является количество пораженных самолетов врага.
"Когда мы видим, что в российских СМИ появляется очередная новость о получении партии самолетов, то речь идет о 2-3 машинах. Поэтому, по меньшей мере, полгода работы российского ВПК было уничтожено одним прицельным попаданием ракетами "Нептун"", - подчеркнул он.
Еще одна операция ВМС
Также ВМС вместе с бойцами ГУР Минобороны провели еще одну успешную операцию, говорит Плетенчук.
В Хорлах на левобережье Херсонщины уничтожен центр подготовки операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии ВС РФ.
"Это тоже очень важная новость, потому что сафари, которые оккупанты устраивают на людей - оттачивают таким образом навыки - уже за пределом добра и зла... Это преступления на уровне Второй мировой войны...", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что поздно вечером 14 октября в российском Борисоглебске Воронежской области прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Вероятно, под ударом оказался местный военный аэродром.
Кроме того, в ночь на 15 октября Военно-Морские Силы ударили по российскому аэродрому в Воронежской области. Уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.
Также сообщалось, что Су-34, пораженные силами обороны 15 октября, готовились к новым ударам по Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.