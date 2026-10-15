Уничтожено полгода работы ВПК: новые детали поражения российских Су-34

15 октября Украина поразила на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области России шесть бомбардировщиков Су-34М. Появились новые детали спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире Radio NV.

Пол года работы

Военно-морские силы Украины береговым ракетным комплексом "Нептун" поразили шесть бомбардировщиков Су-34М. Это полгода работы ВПК России.

Плетенчук говорит, что это важный прецедент.

"Это свидетельство уровня синергии между украинскими разработчиками, инженерным мнением. Потому что "Нептун" - это полностью украинская система вооружения и ВМС - фактически единственный вид Вооруженных сил Украины, который ее применяет", - сказал он.

Представитель ВМС также подчеркнул, что высоким показателем является количество пораженных самолетов врага.

"Когда мы видим, что в российских СМИ появляется очередная новость о получении партии самолетов, то речь идет о 2-3 машинах. Поэтому, по меньшей мере, полгода работы российского ВПК было уничтожено одним прицельным попаданием ракетами "Нептун"", - подчеркнул он.

Еще одна операция ВМС

Также ВМС вместе с бойцами ГУР Минобороны провели еще одну успешную операцию, говорит Плетенчук.

В Хорлах на левобережье Херсонщины уничтожен центр подготовки операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии ВС РФ.

"Это тоже очень важная новость, потому что сафари, которые оккупанты устраивают на людей - оттачивают таким образом навыки - уже за пределом добра и зла... Это преступления на уровне Второй мировой войны...", - говорит он.