Вибухи у Воронезькій області: ймовірно, горить аеродром, з якого РФ запускає Су-34
Пізно ввечері 14 жовтня в російському Борисоглєбську Воронезької області пролунали вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, під ударом опинився місцевий військовий аеродром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
За словами місцевих, вибухи пролунали на тлі ракетної тривоги. На місці триває велика пожежа, наслідки уточнюються.
Чи справді постраждав аеродром і що саме там уражено, поки невідомо.
На летовищі розташовані 783-й навчальний авіаційний центр і підрозділи 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Дивізія літає на Су-34, Су-35 і Су-30СМ, які росіяни використовують для ударів по Україні, зокрема керованими авіабомбами.
Влітку цього року на аеродромі не було постійно розміщених бойових літаків. Летовище слугувало перевалковим пунктом: тут літаки дозаправлялись і отримували боєкомплект перед вильотами на Україну.
Удари по російському тилу тривають кілька ночей поспіль. У ніч на 14 жовтня в Балаково Саратовської області РФ прогриміли десятки вибухів, після яких спалахнула пожежа. Ймовірно, під ударом опинився мегадата-центр "Сбербанку", один із найбільших у Росії.
За кілька днів до цього, в ніч на 11 октября, безпілотники вивели з ладу дата-центр "Яндекса" у Владимирській області РФ. Після атаки в Росії перестали працювати десятки сервісів, а компанія визнала, що об'єкт зупинився.
Сам Борисоглєбський аеродром Сили оборони атакують не вперше. У серпні 2024 року по ньому вдарили дрони СБУ, у жовтні того ж року під ударом опинилися склади з керованими авіабомбами, стоянки Су-34 і Су-35 та сховища пального. Ще дві атаки на летовище сталися в липні 2025 і липні 2026 року.