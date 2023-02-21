Знищено десяток танків і 760 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,

танків - 3326 (+10) од,

бойових броньованих машин - 6562 (+9) од,

артилерійських систем - 2338 (+4) од,

РСЗВ - 471 (+0) од,

засоби ППО - 243 (+0) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2023 (+5),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5210 (+1) од,

спеціальна техніка - 226 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці зупинили 11 атак ворога у трьох областях та знищили ЗРК і батарею РСЗВ російських військ.

Також ми писали про те, що українські прикордонники контратакували під Бахмутом та знищили шість окупантів.

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