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Уничтожено десяток танков и 760 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Фото: потери российских войск составляют уже около 144 440 убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за прошедшие сутки ликвидировали еще 760 оккупантов. Также было уничтожено десяток танков и 5 БПЛА врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 144440 (+760) человек ликвидировано,
  • танков - 3326 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 6562 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2338 (+4) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средства ПВО - 243 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5210 (+1) ед,
  • специальная техника - 226 (+1).

Напомним, за минувшие сутки украинские бойцы остановили 11 атак врага в трех областях и уничтожили ЗРК и батарею РСЗО российских войск.

Также мы писали о том, что украинские пограничники контратаковали под Бахмутом и уничтожили шесть оккупантов.

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