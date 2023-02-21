Уничтожено десяток танков и 760 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские бойцы за прошедшие сутки ликвидировали еще 760 оккупантов. Также было уничтожено десяток танков и 5 БПЛА врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки украинские бойцы остановили 11 атак врага в трех областях и уничтожили ЗРК и батарею РСЗО российских войск.
Также мы писали о том, что украинские пограничники контратаковали под Бахмутом и уничтожили шесть оккупантов.
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