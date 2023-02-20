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Прикордонники контратакували під Бахмутом та знищили шість окупантів

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Бахмут, Понеділок 20 лютого 2023 16:46
Прикордонники контратакували під Бахмутом та знищили шість окупантів Фото: Прикордонники контратакували під Бахмутом та знищили шість окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники відбили шість атак росіян під Бахмутом у Донецькій області. Бійці завдали ударів по їх позиціях та знищили частину загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Під час оборонного бою прикордонники-мінометники знищили піхоту противника, а оператори БпЛА навели та скорегували вогонь на нападників, які намагались сховатись від обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 "вагнерівців" захисники зі стрілецької зброї у передмісті Бахмута зупинили надвечір.

"Нападники закріпились у спорудах й очікували на вогневу підтримку. Прикордонники-розвідники у взаємодії з воїнами ЗСУ ворога контратакували. У ближньому бою знищено шістьох загарбників, девʼять - поранено, решта - втекла", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті, сім з них - на Бахмутському напрямку. При цьому наших захисникам вдалося ліквідувати 40 загарбників.

Українські бійці виявили штурмову групу російських окупантів біля Бахмута у Донецькій області та завдали по ній удару. Частину загарбників вдалося ліквідувати.

Прикордонники Луганського загону взяли у полон "вагнерівця" на Бахмутському напрямку після того, як група окупантів намагалися прорвати оборону українських військових.

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