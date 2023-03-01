Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Також було знищено сім танків ворога і десяток артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".
Додамо, нещодавно в ЗСУ показали, як нищать противника із далекобійної системи М270.
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