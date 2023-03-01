Уничтожены 650 оккупантов, 7 танков и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".
Добавим, недавно в ВСУ показали, как уничтожают противника из дальнобойной системы М270.
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