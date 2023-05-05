Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
Раніше ми писали, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.
Додамо, нещодавно українські захисники показали, як регулярно знищують російських військових на лівому березі Херсонської області.
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