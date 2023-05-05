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Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу

Фото: ЗСУ знищили ще 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА росіян (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Також було знищено 16 артсистем та 17 БПЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7224 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2978 (+16) од,
  • РСЗВ - 550 (+3) од,
  • засоби ППО - 304 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2540 (+17),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5916 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 373 (+3).

Раніше ми писали, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.

Додамо, нещодавно українські захисники показали, як регулярно знищують російських військових на лівому березі Херсонської області.

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