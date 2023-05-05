Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов. Также было уничтожено 16 артсистем и 17 БПЛА противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.
Добавим, недавно украинские защитники показали, как регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.
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