Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 193 210 (+620) человек ликвидировано,

танков - 3710 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7224 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2978 (+16) ед,

РСЗО - 550 (+3) ед,

средства ПВО - 304 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2540 (+17),

крылатые ракеты - 947 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5916 (+30) ед,

специальная техника - 373 (+3).

Ранее мы писали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один пункт управления, а также 8 районов сосредоточения живой силы.

Добавим, недавно украинские защитники показали, как регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.

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