Спецпризначенці СБУ знищують окупантів на лівому березі Херсонської області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України .

"Звільнимо нашу Херсонську область та інші тимчасово окуповані території", - додали в СБУ.

Зазначається, що лівий берег області - під постійним контролем українських захисників, зокрема і наших бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Збройні сили України знищили ворожий танк на Луганському напрямку та зафільмували цей процес.

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