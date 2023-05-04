Спецпризначенці СБУ знищують окупантів на лівому березі Херсонської області (відео)
Бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ регулярно знищують російських військових на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лівий берег області - під постійним контролем українських захисників, зокрема і наших бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
"Звільнимо нашу Херсонську область та інші тимчасово окуповані території", - додали в СБУ.
Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Збройні сили України знищили ворожий танк на Луганському напрямку та зафільмували цей процес.
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