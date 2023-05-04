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Спецпризначенці СБУ знищують окупантів на лівому березі Херсонської області (відео)

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Херсонська область, Четвер 04 травня 2023 17:50
Спецпризначенці СБУ знищують окупантів на лівому березі Херсонської області (відео) Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ регулярно знищують російських військових на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лівий берег області - під постійним контролем українських захисників, зокрема і наших бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"Звільнимо нашу Херсонську область та інші тимчасово окуповані території", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Збройні сили України знищили ворожий танк на Луганському напрямку та зафільмували цей процес.

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