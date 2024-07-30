Знищення вагнерівців у Малі може призвести до виведення частини окупантів з України, - ISW

Там зауважили, що кілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що Міноборони РФ зловтішається через втрати Групи Вагнера, і припускають, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків Вагнера в Сахелі та повної їх заміни підрозділами Африканського корпусу МО.

Деякі російські блогери цитували невстановлене джерело в адміністрації Путіна про те, що особовий склад Африканського корпусу замінить війська Вагнера у всій "Сахельській трійці" (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер).

В Інституті припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити Групу Вагнера, зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

"Масштабна заміна "Вагнера" після таких втрат, як ті, що були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не розглядає повну заміну "Вагнера" в Малі чи деінде в Сахелі як пріоритетне завдання на даний момент», - йдеться у звіті ISW.