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Уничтожение вагнеровцев в Мали может привести к выводу части оккупантов из Украины, - ISW

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

После таких потерь, как недавно нанесенные Группе Вагнера в Мали, Кремлю нужна будет масштабная замена боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ. В то же время, часть корпуса недавно была переброшена в Харьковскую область для поддержки наступательных действий оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Там отметили, что несколько известных критически настроенных российских военных блогеров утверждают, что Минобороны РФ злорадствует из-за потерь Группы Вагнера, и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания боевиков Вагнера в Сахеле и полной их замены подразделениями Африканского корпуса МО.

Некоторые российские блггеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).

В Институте предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу Вагнера, в частности в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.

"Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как нанесенные во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" в Мали или где-нибудь в Сахеле как приоритетную задачу на данный момент», - говорится в отчете ISW.

Напомним, 27 июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной боевиков "Вагнера" в Мали. Бой состоялся в городе Тинзауатен у границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", а выжившие в бою попали в плен.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины анонсировало продолжение успешных действий против российских военных преступников из группировки "Вагнера" в Африке.

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