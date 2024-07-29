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Українська розвідка прокоментувала знищення загону "Вагнера" в Малі: продовження буде

Україна, Понеділок 29 липня 2024 12:59
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Українська розвідка прокоментувала знищення загону "Вагнера" в Малі: продовження буде Фото: Андрій Юсов (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України анонсувало продовження успішних дій проти російських воєнних злочинців з угрупування "Вагнера" в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов, "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".

"Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде", - сказав він.

Юсов нагадав, що "вагнерівці" розгорнули активну діяльність на африканському напрямку і не тільки.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлені і розрахунку на них як на точний інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше", - додав він.

Ліквідація "вагнерівців" в Малі

Нагадаємо, 27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною бойовиків "Вагнера" в африканській країні Малі. Бій відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", а ті, які вижили в бою, потрапили в полон.

Угрупування "Вагнера" підтвердило сутичку з туарегами та частково визнало втрати.

Детальніше про ліквідацію "вагнерівців" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Африка Малі Вагнерівці
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