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Знищення Ту-22М3 є переломним моментом, - Повітряні сили

Фото: речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Знищення російського стратегічного літака Ту-22М3 стало переломним моментом в війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

Євлаш наголосив, що в Україні є ресурси, якими військові можуть діставати на такі великі дистанції. Він нагадав, що раніше це довели під час знищення А-50, а сьогодні росіяни отримали чергове підтвердження того, що Україна може модифікувати різні засоби, які можуть діставати на такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки.

"Це переломний момент. В першу чергу для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій дистанції вони можуть бути уражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарним", - підкреслив речник Повітряних сил.

 

Ліквідація російського літака

Нагадаємо, що сьогодні ГУР МО України у взаємодії з Повітряними силами вперше від повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Ми повідомляли, що згідно з даними джерел РБК-Україна, російський літак був збитий українськими військовими з зенітного ракетного комплексу С-200.

Водночас у ГУР розповіли, яким чином збиття літака може вплинути на ситуацію в Одеській області.

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