Збиття Ту-22МЗ - це операція ГУР. Літак "приземлили" за 300 км від України

Збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в Силах оборони.

Як розповіло виданню джерело, знищення Ту-22МЗ - це операція ГУР МО. Після збиття бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.

"Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він наносив удари по Україні", - розповів співрозмовник.

Також джерело додає, що Ту-22МЗ був атакований на відстані 300 км від України.

Що відомо про збиття Ту-22МЗ

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Ставропольському краї РФ впав військовий літак Ту-22М3. Про це писали російські медіа, а згодом повідомив губернатор регіону Володимир Володимиров.

Крім того, падіння бомбардувальника підтвердили і в Міноборони країни-агресора. Там розповідають, що Ту-22М3 зазнав аварії "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування". Попередньою причиною катастрофи росіяни називають "технічну несправність". Мовляв, "боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає". Крім того, росіяни стверджують, що три члени екіпажу евакуювалися і йде пошук 1 льотчика.

Водночас у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що саме цей військовий літак кілька годин тому запускав ракети по Україні.

Пізніше стало відомо, що ворожий літак вдалося знищити українським силам. Таким чином, вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах.

"Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Що відомо про літак Ту-22М3

Ту-22М3 - це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець із геометрією крила, що змінюється. Призначений для ураження морських та наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, у тому числі ядерними боєголовками. Це технологія ОКБ О.М. Туполєва, який вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова. В експлуатації з 1974 року і досі. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, припинене 1993 року.

Загалом Ту-22М3 створювався для ядерної війни. Цей надзвуковий бомбардувальник повинен був випускати відразу три надзвукові ракети Х-22, наприклад, американським авіаносцем з відстані менше 600 км.

Літак озброєний Х-22 - це протикорабельна ракета, не призначена для ударів по наземних цілях, точність її низька у порівнянні з іншими крилатими ракетами, які б'ють по наземним цілям.