Знищення Ту-22М3. ГУР припускає, що ракетні обстріли Одеської області можуть зменшитися

Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 може вплинути на ситуацію в Одеській області. Зокрема, не виключається, що ракетні обстріли можуть зменшитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсов додав, що це не всі плани Сил безпеки та оборони України. За його словами, українські захисники "будуть і далі дивувати в хорошому сенсі для нас противника і результати так само будуть інші".

"Які зміни будуть? Після знищення літака А-50 і після сьогоднішнього знищення в рамках операції ГУР МО власне Ту-22М3 на деякий час принаймні є сподівання, що для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться", - сказав він.

Знищення Ту-22М3

В ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони провели операцію зі знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Це вперше від початку повномасштабної війни наші захисники збили такий літак.

Знищений Ту-22М3 завдавав ударів по Україні, його "приземлили" на відстані 300 км від України. За даними джерел РБК-Україна, Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200. Система була модифікована фахівцями ГУР Міноборони.

Крім того, сьогодні зенітними вперше збили дві ракети Х-22.

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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